El altar del papa en el Cristo se quedará como un monumento a su visita

El altar donde oficiará una misa el papa Francisco, el próximo 9 de julio, que será elevado en la plaza de las Banderas en la rotonda de la avenida Cristo Redentor, se quedará de forma permanente como un monumento que recuerde la visita del pontífice a Santa Cruz, informaron este miércoles autoridades locales.



"En la parte central tiene 200 metros cuadrados, con arquitectura misional, una cruz que estará en el lado derecho y la tarima va a tener 14 metros de altura; (la misma) no compite en elevación con el monumento del Cristo, que tiene 36 metros", informó la concejala electa Angélica Sosa.



La autoridad explicó que se colocarán 15 columnas misionales, que están siendo elaboradas por artesanos de Concepción desde hace dos semanas, y que tendrán una altura entre 10 y 3 metros.



"En la parte del centro estará el altar a un metro más de altura y lo que tendríamos, desde el nivel de la calle hasta el altar, es de cuatro metros de distancia de donde se celebrará la misa por parte del papa; en los laterales se construirán dos niveles de tarima donde se ubicarán los coros y los sacerdotes", agregó Sosa.



No se conoce el costo



La alcaldesa de Santa Cruz, Desirée Bravo, aseguró que aún no se conoce cuál será el precio que tendrá esta obra.



"No tenemos todavía el costo porque hoy día se ha definido con la Iglesia que no solo vamos a colaborar con este altar, también tenemos que ver lo del coliseo Don Bosco, como lo de Palmasola", señaló Bravo, en referencia a los altares pequeños que se montarán en ambos lugares.



El vocero para la visita del papa Francisco en el país, Julio César Caballero, aseguró que se trata de una obra "bastante austera, muy apegado a lo que quiere el santo padre y aportará a la parte ornamental de la ciudad".



Vea como se construye el altar:,

50 hectáreas para acampar



Un espacio de 50 hectáreas será habilitado en la Villa Olímpica de la ciudad de Santa Cruz para que puedan acampar los miles de visitantes que lleguen para participar de la misa del papa Francisco, informó este miércoles la gobernadora de Santa Cruz, Ruth Lozada.



"El ente departamental acondicionará entre 40 y 50 hectáreas de la Villa Olímpica para poder instalar zonas de camping, con sectores de parqueos y baños. De igual forma en el Complejo Deportivo Santa Rosita se habilitarán 50 camas. Queremos brindar una buena atención a todos los que vengan de los diferentes departamentos y países a participar de esta fiesta católica", declaró la gobernadora.



Además de estos dos espacios, la Alcaldía cruceña prevé acondicionar las instalaciones de unidades educativas para que reciban a los visitantes que llegarán de diversos lugares del país.



Lozada también reportó que la Gobernación estará a cargo de la comisión de salud el día de la celebración de la misa, momento en el que se desplazarán ambulancias para atender cualquier emergencia. Asimismo en el recinto penitenciario de Palmasola, se equipará y mejorará el centro sanitario.



Este miércoles se llevó a cabo una reunión de coordinación con la Gobernación de Santa Cruz, Municipio de Santa Cruz de la Sierra y la Iglesia, para definir aspectos relacionados a albergues, parqueos, baños y también en relación al altar mayor donde el Papa Francisco dirigirá la única misa masiva en su visita a Bolivia el 9 de julio próximo.