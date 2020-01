En 3 o 4 meses "El Chapo" regresará al Altiplano

Luego de ganar un amparo ante el juez, la vuelta del capo Joaquín "el Chapo" Guzmán al penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México y del que se fugó en julio de 2015, puede darse en tres o cuatro meses, dijo hoy a Efe el letrado José Refugio Rodríguez.



El abogado de Guzmán, actualmente recluido en una prisión del norteño estado de Sinaloa, recordó que la autoridad todavía puede "interponer un recurso de revisión" en los diez días siguientes a la notificación del amparo, el cual se deberá resolver en un tribunal colegiado.



"Esperamos que la ejecución de la sentencia se tarde entre tres y cuatro meses", señaló el coordinador de la defensa del líder del cártel de Sinaloa, recapturado en enero pasado en su natal estado homónimo, ubicado en el noroeste del país.



Rodríguez, quien se mostró satisfecho por la victoria del amparo por parte de su compañero en la defensa, el abogado Andrés Granados, aseguró que esta resolución era importante por varios factores.



Además de dejar sin efecto el traslado de mayo pasado del Chapo desde el Altiplano a otro penal de Ciudad Juárez, fronteriza con EE.UU., impediría que la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) pudiera cambiar "arbitrariamente" de prisión al capo en el futuro.



Para su movimiento, se debería "presentar solicitud ante el juez del proceso, un juez de control o de ejecución", agregó.



De esta manera, Refugio destacó que, de fijarse un criterio, la resolución beneficiaría a otros presos a los que cambian de reclusorio, a veces a miles de kilómetros de distancia.



"(Deseo que) sirva no solo para Joaquín, sino para tantos internos y tantos familiares de internos que tienen estos problemas (...). Los llevan por todo el país, con un desgaste para la familia y hasta para el erario público".



El traslado de Guzmán del Altiplano al penal de Ciudad Juárez, a 1.200 kilómetros, se produjo el 7 de mayo de forma sorpresiva, desatando las especulaciones de una inminente extradición a Estados Unidos, donde enfrenta numerosos cargos.



"Es más fácil para la familia ver a Joaquín en Toluca (en Estado de México) que en Ciudad Juárez, tanto para los defensores como para los familiares".



Sobre el secuestro del hijo del capo, Jesús Alfredo Guzmán, este lunes en el balneario de Puerto Vallarta, en el occidental estado de Jalisco, Rodríguez negó categóricamente que haya hablado con el narcotraficante del tema, y tampoco conoce si Guzmán ya se enteró.



"Eso a mí no me consta. No me ha comentado nada, es un problema personal y una situación muy lamentable", señaló.



Refugio se encuentra en La Paz, Baja California Sur, porque hoy se celebra una audiencia para la ratificación de unos peritajes en un proceso penal contra Guzmán en este estado del noroeste del país en torno a unos supuestos vuelos clandestinos.