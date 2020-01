3.000 policías controlarán la fiesta de Año Nuevo en Bolivia

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, informó que en el marco del plan policial Tucuy Ricuy (todo se ve) se está desplegando a 3.000 efectivos policiales en todo el país, para la seguridad en las fiesta de Año Nuevo.



"A escala nacional hay más de 3.000 efectivos policiales que van a hacer servicio en los distintos mercados, la tarea principal es desplegar efectivos encubiertos e inteligencia, pero también los de reacción inmediata", informó Aparicio.



"La Policía va a trabajar con (efectivos de) inteligencia y agentes encubiertos para poder identificar y alertar de forma temprana la presencia de delincuentes camuflados en medio de la población que va a hacer sus compras, el personal uniformado va a tomar conocimiento y de inmediato va a reaccionar", complementó la autoridad de Gobierno.



Explicó que el operativo tiene como objetivo que los ciudadanos que van a hacer sus comparas en vísperas de Año Nuevo, cuenten con seguridad para hacer frente a los "delincuentes comunes, oportunista, descuidistas que tienen como modus operandi el `cuento del tío´", sostuvo.



Agregó que también se va a redoblar la seguridad vial, en las terminales, trancas, carreteras, donde se harán controles. El operativo especial tendrá vigencia hasta el 1 de enero del 2017. "El plan Tucuy Ricuy ha atendido mayor cantidad de casos, por el trabajo y el sacrificio que la Policía haya redoblado su trabajo y sus turnos", dijo.



Recomendó a la ciudadanía y comerciantes que no porten grandes cantidades de dinero en estos lugares, que no cuenten dinero en público y que no dejen el vehículo abandonado alrededor de los mercados.