Steven Spielberg regresa a la ciencia ficción

Steven Spielberg finalizó este lunes la primera semana de rodaje de "Ready player one", un filme de ciencia ficción que es producido por Warner Bros.



La noticia fue confirmada por uno de los guionistas de la película, Zac Penn, a través de su cuenta personal en Twitter.



Spielberg no filmaba ficción desde 2005, cuando dirigió "La guerra de los mundos". Además vuelve a Warner 14 años después. La última vez que el director trabajó con el estudio fue en 2001 con Inteligencia artificial. El cineasta ya colaboró con Warner en otras ocasiones, como El imperio del sol y El color púrpura.



"Ready Player One" se basa en la novela homónima de Ernest Cline, que relata la historia de Wade Watts, un joven que está obsesionado con el videojuego de realidad virtual Oasis. Tye Sheridan es el actor protagonista. También figuran en el reparto Mark Rylance y Simon Pegg.



La película se estrenará en marzo de 2018.