Postergan audiencia de la hija y del yerno de Banzer

La hija y el yerno del extinto presidente Hugo Banzer Suárez, Yolanda Ericka Banzer Prada y Fernando Suárez Blacutt, no comparecerán este martes ante el juez Erwín Jimenez debido a la inasistencia de su defensa, la abogada Mirna Arancibia.



En la audiencia, fijada para la mañana de este martes, la justicia debía determinar si enviaba o no a prisión a la hija del exdictador Banzer y a su yerno, que son acusados de legitimación de ganancias ilícitas; sin embargo, por la ausencia de la defensa esto no fue posible.



El juez Jimenez pospuso la cita para el 1º de abril, a las 16:00. Los fiscales argumentan que los acusados manejaron grandes sumas de dinero de dudosa procedencia, así como lujosos bienes.



La comisión de fiscales que los investiga está conformada por los fiscales: Cándido Blanco, Ana Luisa Heredia, Fanny Alfaro y Pablo Guzmán.