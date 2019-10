En Chile, instan a Insulza explicar ofertas a Bolivia

"Pido que lo clarifique, qué oferta concreta, a qué se refiere, ¿él esta pidiendo que hagamos una oferta con soberanía?", instó el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile sobre José Miguel Insulza.



El exsecretario general de la OEA, que en la víspera fue designado como agente chileno ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, es recordado por "sus compromisos que tiene para que Bolivia vuelva al mar con soberanía", según dijo el presidente Evo Morales en agosto pasado.



Conoce más: Bulnes renuncia por falta de cohesión e Insulza asume



La renuncia del Felipe Bulnes al cargo, apuntando falta de cohesión, tomó desprevenida a la clase política del país, de acuerdo a lo que dijo Tarud en entrevista con "24 Horas". "Fue absolutamente sorpresiva para todos", declaró.



"Yo creo que cuando se asume una tarea por un país, se asume hasta el final, quedamos descolocados (...) No hubo una crítica a Bulnes por el manejo jurídico, la falta de cohesión no es cierto", dijo el representante del vecino país.



Lee también: Evo recuerda a Insulza sus compromisos con Bolivia



Sin embargo, reconoció que el exsecretario general de la OEA cuenta con la experiencia en el ámbito diplomático, pero planteó que es necesario que aclare sus dichos sobre un posible acuerdo con Bolivia ante la demanda marítima.



El pasado 10 de noviembre del año 2010 Insulza declaró a Televisión Nacional de Chile (TVN) que la demanda marítima boliviana "es un tema que en Chile sale a cada rato y que alguna vez hay que resolver. Yo no sé como se va a resolver".



Puedes ver: Insulza niega apoyo a mar con soberanía para el país



Tarud concluyó señalando que la llegada de Insulza es una buena noticia para el Gobierno boliviano: "Tengo la seguridad de que Bolivia va a utilizar las declaraciones de Insulza dentro del proceso". Aunque, el propio ahora agente negó el apoyo a la causa nacional.



"Que me lo muestre, yo en ninguna parte he hablado de soberanía con él. Yo dije que era partidario de que hubiera un acercamiento, una participación, de que hubieran ofertas concretas, pero no dije que esa oferta tuviera que comprender soberanía o traspaso de territorio", afirmó en días después de lo que dijo Morales.



Carta de renuncia de Bulnes:,