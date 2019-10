Tuto denuncia chantaje y amenazas desde Gobierno

El expresidente Jorge Tuto Quiroga denunció ser víctima de amenazas y chantaje por parte del Gobierno, debido a su oposición a la reelección de Evo Morales. En la víspera, el ministro Carlos Romero dijo que "habría la posibilidad de una denuncia ante la Corte Penal Internacional", contra el jefe del Partido Demócrata Cristiano (PDC).



"Lo que siempre hace el Gobierno es decir que hay que callarlo con un juicio, no hay problema, que venga, va a ser el quinto. Lo que hemos demostrado es que se trataría de una tercera reelección para un cuarto mandato, esa es la verdad y el testigo es Carlos Romero", aseveró el opositor.



Conoce más: Quiroga cree que el MAS recibió "sopapo electoral"



Sostuvo que el ahora ministro de Gobierno, exasambleísta constituyente, fue quien redactó lo que dice la actual Constitución Política del Estado (CPE) y exigió a Morales no mentir ante la comunidad internacional y admitir que ya cumplió con una segunda reelección.



"Como no hay argumentos para responder al engaño, viene el chantaje y la amenaza. Ah, le vamos a hacer juicio, por lo de Sacaba. Parece que al ministro, su asesor, (José Antonio) Aruquipa, antes renegado contra el Gobierno, no le ha informado que los cocaleros fueron los que protagonizaron lo que llaman masacre", agregó.



Lee también: Observan irregularidades en debate sobre la "re re"



Romero recordó este lunes que en enero de 2002, cuando Quiroga era presidente, promulgó un decreto supremo que ordenaba el cierre del mercado de coca de Sacaba, porque esa hoja, por ilegal, no podía comercializarse, lo que desató confrontación, con un saldo de 10 muertos.