García Linera pide ser 'implacables' con Leopoldo

"Ojalá que la justicia sea dura e implacable y de una sanción ejemplarizadora contra quienes masacraron indígenas", pidió el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, contra Leopoldo Fernández y los otros implicados en el caso Porvenir.

La autoridad insinuó que posiblemente existieron "acuerdos familiares" para que los denunciantes se retiraran del juicio, debido a que el exprefecto de Pando es "millonario"; sin embargo, aseguró que de oficio la causa debe seguir hasta llegar a sentencia.

"Responsable político, material y no se si ideológico es Leopoldo Fernández. Ojalá que la justicia obre en justicia, no se puede perdonar a genocidas", agregó y exclamó "al fin", ante la posibilidad de que concluya el proceso, instaurado en 2008.

En entrevista con EL DEBER, la exautoridad regional de Pando señaló que adelantó que no aceptará ni un solo año de cárcel. "No temo a los 30 años de cárcel, no es cuestión de temer. Yo no acepto ni un solo año de cárcel, son ocho años y medio que llevamos este proceso, con investigaciones que no tienen seriedad", manifestó.

La causa ingresó a su fase final con los alegatos de los imputados. La semana pasada compareció Herman Justiniano y en días lo hará Edwin Ventura; antes hicieron uso de la palabra Marcelo Mejido y el propio Fernández.

La fiscalía y parte de la representación de las "víctimas" pide 30 años de cárcel en el penal de San Pedro contra el exprefecto por la muerte de 13 campesinos y normalistas, el 11 de septiembre de 2008.