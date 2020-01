No hubo tamal, pero sí diversión

La segunda precarnavalera no tuvo una gran cantidad de comparsas, pero sí calidad y mucha algarabía. Las ocho comparsas se disputaron el protagonismo con 16 grupos folclóricos que ‘partieron’ las losetas de las calles del recorrido y salieron victoriosos por su creatividad al vestir y su desprendimiento con el público.



Pamela Justiniano fue una arrolladora vendedora de tamales y, si bien no llevó ninguno para ofrecer a los ‘mirapreca’, sí derrochó entusiasmo y entrega. Se echó al bolsillo a chicos y grandes por su belleza y sencillez. La lluvia de colores la pusieron los Cambas Holgazanes, junto con Carla Áñez que no mezquinó su sonrisa a los espectadores. Los Cernidazos no se quedaron atrás, vestidos de cosechadores de achachairú.



También se destacaron las Mitakuñá, Aguateritas y Barbies. La tercera preca será el sábado 4. Y... no podés faltar