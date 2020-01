Vestimos ropa usada

La manifestaciones en varias ciudades del país nos hicieron despertar a la triste realidad de que después de 11 años de un gobierno que se llama progresista, que se enorgullece de proyectar una planta nuclear, nos descubre la amarga verdad de que existe una enorme población dedicada a la comercialización de ropa usada, lo cual nos impone a comentar ante el mundo que los bolivianos nos vestimos con ropa usada, reconociendo la pobre realidad que compartimos. Este tema me llevó a preguntar a mi corresponsal en el Palacio Real de la plaza Murillo si nuestro presidente vitalicio comparte con nosotros esa demostración inequívoca de pobreza, respondiendo la cochabambina que nuestro líder es uno de los pocos privilegiados que se salva de usar ropa de segunda mano, pues luce unas chaquetas exclusivamente diseñadas por Beatriz Canedo Patiño.

En una demostración de que la miseria se ceba con los caballeros, tuve que confesar que la chamarra de fino paño que ostentaba, con el nombre de Universidad de Stanford, seguramente fue usada durante muchos años por un universitario imperialista que vendió sus indumentarias para vestir a los pobres del Tercer Mundo.

Macacha se condolió de mi triste realidad, explicándole que por lo menos un millón de ciudadanos compatriotas nos vestimos con esos subproductos. Se apiadó no solo de mi condición, manifestándome que ella nunca había adquirido ropa usada; sin embargo, que la mayoría de mujeres de escasos recursos acude a puestos de venta callejeros que se dedican a venderla. Sin ánimo de desencantarla de su héroe máximo, Evo Morales, le dije que no me parecía justo que gran parte de nuestra población tenga que vestirse con ropa usada mientras que el presidente, vicepresidente y ministros lucen elegantes y costosos trajes hechos por el maestro Sillerico, quien alguna vez me confeccionó algunos ternos en épocas de la oligarquía liberal, hoy reemplazada por ‘dandies’ que celebrarán el centenario de la Revolución Rusa, suceso casi tan importante como el de la Revolución Cultural de Morales, quien pasó de la triste chompita a rayas a ser modelo exclusivo de la diseñadora Beatriz Canedo Patiño.