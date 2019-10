Concejal pide la renuncia de la secretaria ambiental por tala árboles

La concejal por UCS, Rosario Schamisseddine, pidió este jueves la renuncia de la secretaria de Medio Ambiente del municipio, Michele Lawrence. A decir de la edil, la funcionaria municipal no actuó de forma oportuna para evitar la tala ilegal de más de 200 árboles en un predio ubicado en el cuarto anillo de la avenida Roca y Coronado.



“Este pedido de renuncia no es a título personal, si una gestión no fue bien llevada el acalde debe poner personas que sean competentes, que puedan enfrentar y prever este tipo de situación. Esto se le fue de las manos, se le desbordó”, indicó la edil.



Schamisseddine ratificó que pedirá la expropiación del predio porque los dueños actuaron de mala fe aprovechando un feriado.



Multa por derribar árboles



La Alcaldía ha estimado una suma de 2,8 millones de bolivianos como multa contra la empresa Centros Comerciales Bolivia SRL (propietarios del terreno deforestado) por la tala de 295 árboles de gran porte que deforestó, pero la suma puede subir a Bs 3 millones porque aún falta calcular otros ejemplares.