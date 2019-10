9 partes del cuerpo que delatan tu edad

Si bien las arrugas y canas son las señales más evidentes del paso de los años, éstas se pueden disimular. Pero hay otras zonas que delatan la edad y contra las que no se puede hacer nada, salvo prestarles atención desde la juventud.



Muchos de estos síntomas, una vez que aparecen, son difíciles de ocultar y no hay cremas ni tratamientos estéticos que puedan rejuvenecerlos. Mira cuáles son:



1. La flacidez del cuello



Es una zona que solemos descuidar, pero se la puede tratar si aún estás a tiempo. Hay cremas para el rostro que funcionan bien en el cuello y ayudan a que éste se vea terso y sin manchas por más tiempo.



2. Las arrugas en el escote



La piel del escote es más delgada que la del resto del cuerpo y suele estar más expuesta al sol, por lo que suele envejecer antes. Trata de ponerte bloqueador en esa zona y cremas hidratantes.



3. Las manchas en las manos



Están siempre expuestas al sol y varios agentes químicos como por ejemplo detergentes y son una de las partes del cuerpo que delatan de forma más visible el paso del tiempo. Si no las cuidas del sol, te aparecerán manchas a temprana edad y con los años, la piel se hará más delgada y las venas serán más visibles.



4. Los párpados caídos



El contorno de los ojos sabemos que es muy delicado y nos genera muchas molestias: arrugas, ojeras, bolsas y los párpados caídos. Los párpados se caen porque los músculos que los aguantan se debilitan.



5. La flacidez en la cara interna del brazo, en los codos y en las rodillas



Toda la piel del cuerpo pierde firmeza y tersura. Atenta a tus brazos, en concreto a la cara interna, que tiende a acumular grasa y perder firmeza. En los codos el paso del tiempo se traduce en sequedad, rugosidad y flacidez, difícil de evitar. En las rodillas se acumulan células de grasa que le dan un aspecto a la piel similar al de la celulitis.



6. La pérdida de fuerza del vello



Con el paso de los años el vello corporal pierde fuerza, lo bueno es que no tendrás que depilarte tan a menudo pero lo malo es que también el pelo de las cejas y pestañas se reduce.



7. El crecimiento de las orejas y la nariz



Las orejas y la nariz crecen durante toda la vida, así que no es de extrañar que las personas mayores muestren unas orejas y una nariz más grandes que cuando eran jóvenes.



8. Los callos y otros problemas en los pies



Los pies aguantan nuestro peso y si no les has dado el cuidado que necesitan, con el paso del tiempo se llenarán de callos, verrugas, piel seca, juanetes, dedos en martillo, las venas se marcan más.



9. La pérdida de volumen y fuerza del pelo



Con el paso de los años, hombres y mujeres pierden pelo y el que queda se vuelve más fino y pierde el volumen que tenía en la juventud.



Estos 9 síntomas demuestran que nadie puede luchar contra el tiempo y los signos de la edad. Lo mejor será enfocarse en desarrollar otros aspectos personales y aceptar que la apariencia física no es importante. Al final, por mucho que batallemos, todos luciremos igual.