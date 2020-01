Asosur cumple 28 años y se declara en emergencia

Este martes, la Asociación de Propietarios de Surtidores (Asosur) cumple 28 años y su presidenta, Lili Jeaneth Fiorilo, dijo que encaran sus fiestas en un momento en el que las 742 afiliadas se han declarado en emergencia por la no nivelación a las comisiones de ventas de combustibles.



Actualmente los surtidores se quedan con 0,20 centavos de bolivianos por litro de diésel vendido, 0,22 por litro de gasolina y 0,39 centavos de bolivianos por metro cúbico de gas vehicular.



De acuerdo con Asosur, esta comisión está vigente en el país desde hace 11 años y no contempla los gastos operativos que afrontan los propietarios de surtidores, como ser las inflación registradas anualmente, el pago de doble aguinaldo, beneficios, entre otros.



“Estamos en estado de emergencia, es insostenible continuar con las actuales comisiones de líquidos. Es necesario nivelarlas, no aumentarlas, si hasta fin de año no tenemos un resultado favorable vamos a determinar diferentes acciones”, advirtió Fiorilo.



Susy Dorado, gerente general de Asosur, indicó que en lo que va del año se han cerrado dos surtidores en Santa Cruz, en provincias cerró otro y existen al menos 8 que han sido puestos a la venta, debido a las bajas utilidades recibidas.