Ministra anuncia cambios en cuatro artículos de la CPE

A cuatro días del inicio de la Cumbre Judicial en Sucre, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, aseguró que una de sus conclusiones será la determinación de abrir y cambiar cuatro artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) para eliminar la elección de autoridades judiciales por voto.



Adelantó que se buscará la modificación parcial de la CPE, para lo cual se deben cambiar cuatro artículos. Específicamente los referidos a la elección de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral (artículo 182), los del Tribunal Agroambiental (artículo 188), de los miembros del Consejo de la Magistratura (artículo 194) y de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (artículo 198).



La ministra admitió que la elección popular, planteada por el oficialismo, fracasó. “Los jueces siguen siendo los mismos, con esa mentalidad de retardar, siguen trabajando lo administrativo, no lo jurisdiccional. Nada cambió pese a que pasaron seis años. Hay pelea interna entre autoridades, cuoteo, no eligieron buenos jueces y optaron por sus amiguitos. Por eso es que en seis de nueve departamentos, hablamos de Cochabamba, Pando, Beni, Tarija, Oruro y Santa Cruz, optaron por desistir del voto popular”.



Por eso, aseguró que la cumbre “definirá que se modifique la Constitución, porque fue un fracaso para la sociedad boliviana en su conjunto”.



Velasco, con relación a la posibilidad de reducir el mandato de los actuales magistrados y vocales “el pueblo boliviano en general, en los nueve departamentos, pidió su renuncia. Piden que se vayan ya. Obviamente, este será un tema que se abordará en la cumbre, ahí de debatirá y veremos qué conclusión sale de eso”.



La senadora opositora cruceña María Elva Pinckert ve un objetivo oculto en esta decisión. “Está claro que el MAS está desesperado para buscar cualquier mecanismo para abrir la CPE y engañar a la gente, meter una pregunta o valerse de cualquier mecanismo para buscar la re-reelección del presidente Evo Morales”.



Al respecto, la Ministra de Justicia aseveró que “ese es otro punto, respecto a la reelección esta cumbre no hablará. Nosotros siempre debatiremos con el objetivo único de mejorar nuestra justicia. No hablaremos de ese tema en definitiva”.