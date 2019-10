Achacollo ve presión para que la llamen a declarar

La exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, advirtió "fuerte presión" para que la convoquen a declarar dentro del proceso de investigación por la existencia de proyectos "fantasma" dentro del Fondo Indígena.



"He visto que estos días la presión está muy fuerte, quieren que yo también me presente a declarar y he dicho, y lo vuelvo a reiterar, cuando me convoquen yo me voy a presentar. Estoy en Santa Cruz, vivo acá en Montero", señaló a ATB la exautoridad.



Conoce más: Fiscalía mantiene en reserva citación a Achacollo



Explicó que "yo no quiero dar ninguna opinión, tienen ellos, como personas u organizaciones que fueron citados, que hablar, a mi no me corresponde. En varias declaraciones, no una, he hecho conferencias (de prensa).



La autoridad apenas se refirió a la detención preventiva contra Julia Ramos y Melva Hurtado, sobre quienes dijo: "Han sido compañeras de muchos años, en la oportunidad, yo las conocía como compañeras (de las organizaciones)"



Lee también: Dejan que justicia evalúe investigación a Achacollo



Achacollo fue expresidenta del directorio del Fondo Indígena, que aprobó proyectos que fueron financiados con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Las investigaciones descubrieron la existencia de daño económico al Estado, por el mal manejo de recursos.