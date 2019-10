Don Francisco retorna a la pantalla chica

Mario Kreutzberger, más conocido como ‘Don Francisco’, confirmó que tras llegar a un acuerdo con la cadena Telemundo regresará a la televisión para producir programas para la creciente audiencia hispana de Estados Unidos y para el conjunto de los países latinoamericanos.



De acuerdo con la cadena, Don Francisco se unirá a la división de noticias de Telemundo como corresponsal especial. Además, estará al frente de un programa de entrevistas a personalidades destacadas a escala mundial, empezando por los candidatos a la presidencia de EEUU.



“Yo estoy muy entusiasmado, he confiado en esta oportunidad y espero que no me haya equivocado”, indicó el legendario presentador de la Tv hispanoamericana.



En septiembre del año pasado, la cadena hispana Univision decidió poner fin a ‘Sábado Gigante’ con un programa de despedida por el que desfilaron artistas de primer nivel que recibieron un impulso a sus carreras gracias a don Francisco y en el que también participaron el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa Michelle.



En 1962 con tan solo 22 años, el conductor chileno Kreutzberger intentó persuadir durante meses a las autoridades del canal 13 para que le dieran una oportunidad en la pantalla chica. Inicialmente se llamó "El Show Dominical" y un año después pasó a llamarse "Sábados Gigantes".



En las décadas de los setenta y ochenta llegó a tener un 80% de índice de audiencia. En 1988, Kreutzberger comenzó a realizar una versión de su programa en Miami. Los comienzos no fueron fáciles, pero el programa se convirtió en uno de los más populares del país. El programa se transmitió en su momento en más de 18 países. El show ostenta el récord de Guinness al programa de entretenimiento más longevo de la televisión mundial.