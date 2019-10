7 situaciones que desatan celos en ellos y ellas

En las parejas siempre hay uno que reconoce que es muy celoso, otros dicen no hacerlo y hay quienes aseguran que lo hacen de forma "normal". Sin embargo, existen actitudes masculinas y femeninas capaces de desatar los celos ¡de cualquiera!



Conoce algunas situaciones que pueden ocasionar que los celos, lejos de mostrar interés en tu pareja, puedan terminar en una gran pelea o dar fin con tu relación:



1. No te cuenta algo que le contó a otra persona



Eso es algo que normalmente nos da celos, porque asumimos que la otra persona no nos tienen la confianza suficiente y que prefiere hablar ciertos temas con otra persona.



2. Coquetea



Te hace sentir que no te quiere y que te está faltando al respeto. Para cuidar tu relación deberás enfocarte en tu pareja y si es el otro quien coquetea, mantener la calma ya que a veces exageramos en nuestras reacciones. Trata de no imaginar cosas más allá de la realidad.



3. Su afición se vuelve una rutina excluyente

?

Jugar fútbol o salir a tomar un café entre amigas es algo normal en chicos y chicas. Pero cuando estás actividades se vuelven algo muy habitual y le quitas tiempo a tu pareja, ten cuidado. Dale a cada actividad el tiempo que merece.



4. No responder



A todos nos molesta que no nos respondan mensajes o llamadas. Puede ser que la otra persona no esté haciendo nada malo y que simplemente no tenga el teléfono a mano. Si esto pasa reiteradamente pude hacerte pensar que no se está portando bien.



5. Amigos del sexo opuesto



Hay quienes piensan que la verdadera amistad entre un hombre y una mujer puede existir y otros que no. Asegúrate de saber qué piensa tu pareja y déjale claro que tus amigos son solo eso. No es mala idea que se los presentes para darle tranquilidad y que se hagan amigos ellos también.



6. Tu ex



Evita lo más que puedas mencionar a tu ex amor. Incluso si vas a criticar a esa persona o hablar sobre lo fea que era tu relación, le harás saber a tu actual pareja que estás pensando en tu ex. Mejor deja el pasado donde pertenece y vive el presente.



7. Celular



Si tu teléfono suena un montón de veces cada que estás con tu pareja o te la pasas contestando mensajes puedes desencadenar celos y dudas. Peor aún si, cuando suena tu teléfono, lo pones en mudo o te niegas a leer los mensajes. Haz las cosas bien y no tendrás de qué preocuparte.