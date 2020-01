Sin denuncia golpiza al sereno de un condominio

La golpiza que un sujeto propina a un guardia de seguridad del Condominio Dos, edificio ubicado entre la avenida Trinidad y segundo anillo, detrás de las oficinas de la Secretaría de Recaudaciones de la Alcaldía, aún no ha sido denunciada ante las autoridades correspondientes.



Así lo indicó el asesor legal del condominio, Helder Bravo Chávez, que confirmó la veracidad de las imágenes que se hicieron virales a través de las redes sociales, donde se ve a un hombre vestido con camisa blanca y pantalón color oscuro atacar el sereno en su puesto de vigilancia a las 2:50 del 7 de agosto,



En las imágenes del vídeo de la cámara de seguridad que había en el lugar, también se observa la llegada de una mujer, de vestido corto y llevando un teléfono celular en la mano izquierda, que intenta evitar que el hombre siga golpeando al guardia de seguridad. La agresión se prolongó por más de dos minutos, hasta que la filmación se corta.



El jurista añadió que aún no se pudo identificar a las personas que aparecen en el vídeo y que tampoco había podido reunirse con el conserje golpeado. "Mañana el directorio del condominio se reunirá para definir cómo se llevará adelante el tema, pero el guardia tiene todo nuestro respaldo", apuntó Bravo.



Según informa la red ATB, el individuo se molestó porque la víctima no abrió rápido la puerta de ingreso. Ninguna de las dos partes ha dado su versión sobre lo sucedido. Las imágenes de forma rápida se han compartido en las redes sociales.