Nuevo Fondo evaluará 90 proyectos para indígenas

El Fondo de Desarrollo Indígena comenzará la evaluación de 90 proyectos que quedaron pendientes del anterior emprendimiento estatal, en el que se evidenciaron hechos de corrupción por planes con financiamientos no consolidados.



"Esta semana evaluaremos hay 90 proyectos que concluyen hasta el 30 de septiembre. Hay menos de un mes. Evaluaremos los 90 proyectos que no tengan problemas y otros hasta 2016", señaló su nuevo director, Eugenio Rojas.



Conoce más: ONU pide que investiguen recursos del exFondo



La autoridad, en entrevista con el canal universitario, dijo que el plazo para el análisis de esas propuesta fenece el 30 de septiembre, por lo que se busca garantizar su consolidación y así evitar que los dineros destinados queden sin usarse.



Adelantó además que se trabajará en la elaboración del reglamento interno de funcionamiento de esa institución, que busque transparentar la asignación y el manejo de los presupuestos, estableciendo dos modalidades: la solicitud de las comunidades y el plan quinquenal del Ministerio de Desarrollo Rural.



Puedes leer: Rojas asume la dirección del nuevo Fondo Indígena



Rojas garantizó que por lo menos dos veces al año se reunirá el Consejo Consultivo del Fondo, ahora integrado por representantes de cinco organizaciones sociales y seis ministerios a quienes se rendirá un informe, además, que cada proyecto será evaluado por la Contraloría.



Tras una intervención al Fondo Indígena, por parte del ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, se evidenció un daño económico de 102 millones de bolivianos por proyectos que no fueron iniciados y que contaron con desembolso de recursos.