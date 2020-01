Los papis son sus héroes; los adolescentes confiesan por qué

Es una parte de mi corazón, es mi amigo y un gran padre, mi héroe, el que me da fuerza, el que se esfuerza para que yo sea feliz. Es mi compañero de vida, mi apoyo en momentos difíciles, es la persona más importante, el hombre que me protege, mi consejero, mi guía, el que me da cariño, amor y me enseña valores, es lo mejor y bueno que me ha pasado en la vida, mi protector y significa amor, cariño y protección. Estas son las respuestas que dieron 36 adolescentes, entre mujeres y hombres, del primero de secundaria del colegio Juan Pablo II, cuando la revista Para Ellas les preguntó qué significaba su padre para ellos. Por las expresiones cargadas de mucho amor, cariño y respeto se puede afirmar que los progenitores de estos estudiantes no solo son los protagonistas de sus vidas, sino también un ejemplo a seguir.

La sicóloga Martha Claros explica que esto sucede porque el adolescente, desde que está pequeño observa la manera cómo su padre enfrenta la vida, con aciertos y errores. Ve cómo, pese a la enfermedad y a los obstáculos que le presenta la vida, este le inyecta positivismo a sus jornadas y sigue luchando para alcanzar sus metas y el bienestar de la familia. Por todo esto considera un héroe digno de admirar.

La especialista dice que mientras el bebé está en la panza y durante los primeros años de vida, la influencia del padre es escasa, mientras que en el caso de la madre, es casi total. Sin embargo, esta situación se revierte entre los seis y 15 años de vida de los hijos, pues la influencia del padre aumenta. Durante la adolescencia, considerada un periodo crítico y convulsionado por los cambios que enfrentan los chicos, es el padre el que influye en casi un ciento por ciento.

“Los hijos adolescentes tienden a hacerle más caso, especialmente los varones, a los papás. Los cambios que suceden en esta época desorientan y confunden a los chicos, por lo que necesitan autoridad, alguien que ponga límites. Esto es justo lo que ven los adolescentes en la figura paterna”, sostiene la especialista y agrega que la educación de los hijos es algo que se construye en pareja, en matrimonio, entre la madre y el padre. La falta de un modelo u otro implica un desequilibrio.

El seno de la familia es un lugar que necesita de la presencia y la sensibilidad del hombre y de su forma de ser masculina. Todo niño necesita de esta presencia, una presencia diferente, que no envuelve como la madre, sino que enseña, que abre horizontes.

El primer hombre de su vida

Hasta los tres añitos, las niñas tienen un cariño especial por sus madres. Ellas se convierten en su primer amor pasional, pero después comienza una etapa en la que los papás son su único centro de emociones y atención, explica la sicóloga Ana Rosario Calvo. ¿Cómo es la relación entre padre e hija? Normalmente, los papás piensan que las madres son más influyentes con las niñas que ellos, pero nada más lejos de la realidad, ya que normalmente las niñas son quienes tienen una relación mucho más cercana con los papás. Ellos, por tanto, cumplen un papel muy importante en la vida de sus hijas porque son aquellos que cumplen aquel rol que una mamá jamás podrá sustituir: aportar su mirada masculina.

Durante la niñez y la adolescencia, los papás, tanto la madre como el padre, son modelos inspiradores para los hijos. Pero concretamente, los padres son la primera influencia masculina íntima en la vida de las niñas, por lo que esta relación probablemente marcará la futura relación de estas con los varones, en su edad adulta, señala Calvo.

“Gracias a su padre, que le habrá mostrado cómo es una relación de amor junto a su madre, la hija deseará vivir una propia durante su edad adulta”.



Además, añade la sicóloga, los padres son clave a la hora de que las niñas desarrollen muchas de sus capacidades y carácter: la autoconfianza, la autoestima, así como el logro, la asertividad son algunas de las más importantes. En definitiva, entre un padre y una hija se instala una relación hecha de amor, de ternura y de admiración. El padre debe animarla y hacer de guía hacia el mundo exterior. Por todo ello, los papás tienen un impacto decisivo en la vida de sus hijas, tanto profesional como en el plano personal y sentimental.

Relación que se complica

Durante la etapa de la adolescencia, normalmente, termina esta relación tan estrecha para establecerse una distancia, que por otro lado es normal, entre padre e hija; algo esencial para preparar sus futuros vínculos con los hombres, aclara Calvo. La hija se vuelve más pudorosa y esta relación puede derivar a ser cada vez más tirante. El padre, sin embargo, tiene que continuar potenciando la feminidad y la belleza de su hija dándole la autorización de gustar, pero sobre todo, de aceptar que ella se sienta segura ante los ojos de otros hombres, señala Calvo.

Papá no está, pero existe

Tal vez viaja a menudo o trabaja muchas horas o vive en otra casa o en otro país; o partió sin dar señales de vida. Un padre puede estar ausente en la vida de los hijos, por distintas maneras. Pero la ausencia del padre no es lo mismo que inexistencia. “Un hijo es siempre el producto de un hombre y de una mujer, aunque alguno de ellos esté ausente, desaparecido o muerto. A ningún hijo se le puede decir: No tienes padre, porque eso distorsiona la naturaleza de las cosas, manifiesta la sicóloga Calvo, agregando que también causa daño síquico cuando se le dice: tu papá no cuenta, sólo me tienes a mí. “Una madre, por más desprecio y resentimiento que tenga hacia el padre de su hijo, no tiene derecho a excluir su existencia. Puede que sea alcohólico, criminal, pero es el padre que tiene o que tuvo, y forma parte de la historia de ese niño. Ser madre, es aceptar que el niño es también hijo de un padre”, reflexiona Calvo