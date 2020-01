Antes de morir el viceministro Illanes hizo 135 llamadas

El Comandante y subcomandante de la Policía de La Paz fueron las dos autoridades a las que más acudió el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, el 25 de agosto de 2016 cuando fue asesinado a manos de mineros cooperativistas, según una extensa lista de más de 460 llamadas y mensajes de teléfonos.

El extracto de llamadas es del número móvil 71521257, que pertenecía al viceministro, desde donde realizó 135 llamadas telefónicas. La última llamada que hizo, según el reporte, fue a las 17:24 a un familiar; entre esa hora y las 18:00 se supone que Illanes fue victimado.

Illanes comenzó esa jornada muy de madrugada, eran las 4:35 cuando realizó su primera llamada telefónica al 67002030, luego se contactó con el ministro de Gobierno Carlos Romero y con el comandante de la Policía, José Luis Aranibar.

La extinta autoridad llamó a los teléfonos del subcomandante de la Policía en ese entonces Abel de la Barra, al menos 54 veces al número 72026576, mientras que al excomandante departamental de La Paz, Aranibar e imputado por la Fiscalía le hizo 11 llamadas al teléfono móvil 72038100 y este jefe policial le hizo 12 llamadas.

Los números de teléfonos de los jefes policiales son corporativos, ANF pudo verificar que pertenecen al Comando y a la Subcomandancia de la Policía departamental de La Paz, que ese día estuvieron al frente del conflicto.

El Ministerio Público investiga el rol que jugó la Policía y si cumplió sus funciones. En el conflicto además de Illanes, cinco mineros murieron, cuatro de ellos por impacto de bala y uno por mala manipulación de una dinamita.

Entre las 6:00 y 7:00 se puede verificar muchos SMS del número 67005143 teléfono móvil que le pertenece al Ministerio de Gobierno; mientras que desde las 10:24 hasta las 10.52 la hora en que fue secuestrado, Illanes llama al menos 14 llamadas al ministro Romero con comunicaciones breves.

De acuerdo a videos que se filtraron después del 25 de agosto, entre las 10:00 y las 12:00 Illanes pidió auxilio y recibió los primeros golpes de los mineros cooperativistas que lo rodearon exigiéndole que la Policía debía replegarse.

Illanes también llamó a Juan Ramón Quintana, en ese entonces ministro de la Presidencia en cuatro oportunidades y ésta autoridad le llamó también cuatro veces del número 71566499. ANF no pudo comprobar si es que existen otros números de este despacho.

La muerte de Illlanes terminó con el conflicto que el Gobierno sostenía con los mineros cooperativistas que exigían una serie de demandas, tras los hechos se cuestionó si es que existió o no orden de repliegue de la Policía que pedían los mineros y que el viceministro suplicó.

Además, se cuestionó si es que la entidad verde olivo y el ministerio de Gobierno, Carlos Romero, actuaron de manera oportuna para salvar la vida de Illanes y por qué la autoridad había ido a un centro de alta conflictividad y peligro.

Según las autoridades gubernamentales, Illanes tenía mucha cercanía con los mineros y había pedido ir a la zona de conflicto para establecer puentes de diálogo para solucionar el lío que tenía condiciones de agravarse.

El extracto de llamadas telefónicas también da cuenta que a las cinco de la tarde con 26 minutos y 20 segundos Illanes ya no responde al teléfono móvil. ANF llamó a varios números de teléfonos pero muchos no contestaron, mientras que otros no quisieron dar su identidad.