Tercer día sin recojo de basura en Santa Cruz

Este miércoles se cumple el tercer día en que los trabajadores de Vega-Solvi mantienen su postura de no recoger la basura en la ciudad de Santa Cruz, mientras la empresa no atienda positivamente su pliego petitorio.



Al menos unos 15 trabajadores se crucificaron la mañana de este miércoles en las afueras de la empresa recolectora de residuos sólidos. Además se extrajeron sangre y con esta escribieron consignas de protestas, exigiendo el pago de su prima y el respeto a sus derechos laborales, entre ellos el pago de horas extra.



La basura se acumula



Mientras los trabajadores anunciaron que no levantarán el paro mientras Vega no les de una solución positiva a sus demandas, en la ciudad de Santa Cruz la situación se agrava con la basura acumulada y el mal olor que esta deprende en diferentes zonas de la urbe cruceña.



Plataforma de demandas



Entre los pedidos de los empleados están la destitución de cuatro funcionarios y el pago de la prima de la gestión 2014. Desde la empresa anunciaron que no están en condiciones de cancelar este incentivo debido a que no tuvieron el 25% de ganancias como establece la norma.