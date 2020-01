...cara a cara

_ Evo Morales zanjó ayer la disputa por la vicepresidencia del MAS. Se jugó por Gerardo García y no por Fidel Surco, quien aparentemente tenía más apoyo del movimiento social de los interculturales. La pugna llevaba semanas, pero la decisión presidencial supuestamente la cierra. Pesó más alguien del MAS cruceño, menos conocido y polémico que Surco, de La Paz. ¿Qué consecuencias tendrá la determinación presidencial, aparentemente diferente a la preferencia de los interculturales? Es probable que no pase más que de un pasajero descontento del afectado y de sus seguidores. García parece tener menos desgaste que Surco ante los ojos de la opinión pública que no es afín al MAS. Con el polémico ex senador paceño corrían más riesgos de masivas críticas.

_ Un padre le quemó una mano a su hija de 13 años como castigo por gastar un dinero sin su permiso. Un suegro flageló a su nuera porque supuestamente se trasnochó. Ambos casos de violencia intrafamiliar tienen su origen en cosmovisiones retrógradas que corresponden más a comunidades primitivas y machistas, en las que el garrote vencía siempre a la reflexión. Pasó el tiempo, pero muchos aún rinden pleitesía al garrote.

_ Cuando mucha gente esté disfrutando del ocio sabatino, la Asamblea Legislativa trabajará en la interpelación del ministro de Obras Públicas sobre el caso LaMia. Siempre es bueno que los asambleístas tengan voluntad de trabajar, pero es mejor que estos asuntos de gran interés público se traten en días y horas en los que la gente no está con la guardia baja.