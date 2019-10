Mira los casos de Zika en cada país de la región

El virus del Zika se está extendiendo en la región: hay 14 países de América Latina que han confirmado la presencia de la enfermedad y, aunque no todos tienen cifras oficiales, se manejan altos números entre personas infectadas y sospechosas.



Los más afectados



Uno de los países con mayor incidencia es Colombia donde se ha anunciado que hay al menos 16.419 casos confirmados, según el Instituto Nacional de Salud.



En Brasil se tiene un registro de 3.893 casos de microcefalia en bebés que podrían estar relacionados al virus, pero no hay una cifra oficial de personas infectadas.



Los países con menor incidencia



Los países con menor índice son Argentina, que reportó solo el caso de una ciudadana colombiana que llegó al país portando el virus, Nicaragua con 2 y Bolivia con 4 casos.



Según el Centro de Enfermedades Tropicales, solo uno de los casos bolivianos es autóctono, es decir que se originó en el país.



Otros casos



Estados Unidos estaba libre del virus hasta hace pocas horas. Este miércoles por la noche (27 de enero) se informó que en la ciudad californiana de Los Ángeles (oeste) se registró el primer caso.



Y en Uruguay se confirmó la presencia del mosquito Aedes Aegypti que causa el virus, pero aún no hay personas contagiadas.



(Con datos de la Organización Mundial de la Salud, Pan American Health Organization, Centro de Enfermedades Tropicales de Bolivia, Organización Panamericana de la Salud y el Instituto Nacional de Salud de Colombia.)