Se eliminó el 70% de langostas en Cabezas

Después de 35 días de haberse reportado el primer brote y ataque de langostas en Yateirenda, comunidad del municipio cruceño de Cabezas, el Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) reveló que la fumigación áerea y terrestre en el cerco de seguridad -abarca 17.000 hectáreas- en la jurisdicción de dicha entidad territorial municipal logró reducir un 70% la población de langostas adultas.



Así lo dio a conocer el director del Senasag Santa Cruz, Miguel Ángel Barrientos, al cabo de la presentación de los expertos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de Confederaciones Rurales Argentinas que llegaron a Santa Cruz para diagramar y delinear las acciones del programa nacional de lucha contra langostas anunciado por el presidente Evo Morales.



Barrientos señaló que el control químico aéreo y terrestre, este último con motobombas manuales, logró eliminar y contener la dispersión de las tucuras adultas en el municipio de Cabezas, foco de infestación de la plaga. “Se reforzará el ataque terrestre con soldados del Ejército. Ellos trabajarán en la eliminación de las ninfas y destrucción de los 37 sitios de posturas de huevos identificados en Cabezas. A esta tarea se sumarán técnicos del Senasa”, dijo.



Desde Desarrollo Productivo y Mediambiente del municipio de Cabezas indicaron que la prevalencia de langostas adultas se ha reducido considerablemente, pero que hay alerta en Yateirenda y Buen Retiro por el nacimiento de la nueva generación de ninfas y la eclosión de huevos.



Rastrillaje en Chuquisaca

Desde el Senasag, el director nacional, Javier Suárez, indicó que se tiene reporte de presencia de langostas en el departamento de Chuquisaca y que todo hace suponer que ingresaron por Boyuibe, municipio cruceño ubicado en el límite con este distrito.

Suárez refirió que por reportes de productores se trata de un enjambre con alta población de langostas. Dijo que brigadas del Senasag se han desplazado a la zona para monitorear el avance. “La expansión de la plaga a Cochabamba está descartada”, dijo.

Transferencia de información Del arribo de técnicos de Argentina, el embajador de este país en Bolivia, Normando Álvarez García, indicó que se trata de los profesionales y expertos más capacitados que tiene su nación en cuanto a monitoreo, manejo y control de langostas.

El diplomático dijo que su país no dudó en tender la mano a Bolivia porque la langosta es una plaga voraz y peligrosa, que si no se controla a tiempo, no solo pone en riesgo la seguridad alimentaria, sino que también afecta la economía del país azotado por los insectos.



A su turno, técnicos de la misión argentina indicaron que vienen a intercambiar experiencias en cuanto a identificación, monitoreo y control de la plaga.

La Cámara Agropecuaria del Oriente agradeció la visita y reconoció que hubo errores en la lucha contra la plaga que serán corregidos con la asistencia de los técnicos argentinos