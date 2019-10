Dan de alta a Achacollo y dice no huir de la justicia

La exministra Nemesia Achacollo fue dada de alta médica de la clínica AMEC de Santa Cruz, después de haber estado internada desde el lunes por un problema de taquicardia y estrés.



"Agradezco a los amigos que estuvieron acompañándome y ahora me dieron de alta para seguir en reposo en casa", dijo con voz baja al momento de salir.



"No se trata de que tenga temor de nada, estoy aquí por mi estado de salud. Yo voy a continuar una vez esté en condiciones. Lo he dicho y lo vuelvo a decir, no estoy huyendo de la justicia. Desde el primer día (estoy dispuesta a la investigación), ya estoy enterando un año y sigo permaneciendo y por eso estoy dispuesta, en cuanto tenga condiciones voy a continuar", aseguró la exministra.



Ante la consulta de que los opositores dicen que hay favorecimiento, Achacollo dijo: "Pueden hablar. Yo lo único que puedo decir es que estoy dispuesta a esclarecer".



Su abogado Edgar Soliz ratificó que pese a ello, su defendida seguirá impedida de viajar a la ciudad de La Paz para continuar con la segunda parte de su declaración por el caso Fondo Indígena.



"El médico ha manifestado que tiene entre 7 y 10 días de impedimento para viajar a La Paz, entonces, una vez que se restablezca yo creo que ella va poder viajar (a la sede de Gobierno), pero ella sí está dispuesta a declarar", remarcó, según la agencia ANF.



Sin embargo, el abogado también afirmó que su clienta podría declarar en Santa Cruz, si es que así lo determinan los fiscales que investigan el caso Fondo Indígena.