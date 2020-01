Los mejores comerciales del Super Bowl 2017

En este lado del mundo, donde el fútbol americano no es tan popular, el Super Bowl, que se realiza este domingo, es sobre todo un evento mediático que destaca por sus celebres presentaciones musicales y por sus originales spot comerciales. No hay un año en el que no se encuentren grandes piezas creativas.

Antes de internet era muy complicado mirar estas publicidades, ahora es posible verlas incluso antes de su difusión en el entretiempo del partido. Estas son las mejores.

Wix

Jason Statham (Rápidos y Furiosos) y Gal Gadot (Wonder Woman) protagonizan el spot de la empresa creadora de páginas web. Mucha acción y humor en esta publicidad:

Mercedez Benz

El spot tiene todos los ingredientes para ser un éxito: Peter Fonda como personaje principal, como canción de fondo 'Born de Wild', el típico bar de rudos motociclistas y la dirección de los hermanos Coen.

Buick

Miranda Kerr y la estrella del fútbol americano, Cam Newton, que es el mariscal de campo de los Patriots, protagonizan esta curiosa publicidad de automóviles de lujo.

Skittles

Sin celebridades pero con mucha originalidad. La empresa promociona sus caramelos de colores con un spot que mezcla romanticismo con mucho humor.

Budweiser

A pesar que la compañía lo negó, este comercial a favor de la migración parece creado para molestar al presidente de los EEUU, Donald Trump.