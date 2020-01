Bolivia pasó de exportar a importar granos

El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, advirtió que Bolivia cambió su situación de país exportador de granos, entre otros productos, al de importador, debido a varios factores internos y externos.



El especialista en comercio exterior indicó que los fenómenos naturales, la coyuntura económica interna, los precios internacionales de los alimentos y el veto a las exportaciones, son algunos de los elementos que incidieron en el decrecimiento de la producción, en los últimos años, del sector agropecuario.



"Bolivia cambia su situación de exportador a ser un país importador; está pasando en el sector forestal, en el sector textil y ahora en el sector agrícola con el maíz y el arroz que están muy venidos a menos", manifestó Rodríguez.



"No hay que olvidar que el maíz y el sorgo son insumos fundamentales para la fabricación de alimentos balanceados y convertir la proteína vegetal en proteína animal, y esto significa carne de pollo, res, cerdo, huevo, leche queso, etc.", indicó.



Según datos de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y Anapo (Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo), agregó Rodríguez, en la presente campaña agrícola se registró una pérdida de más de 660 mil toneladas de alimentos, y se prevé problemas en la provisión de semillas para la siguientes siembras.



En ese sentido dijo que las pérdidas económicas ascienden a más de 450 millones de dólares y con una mora de cerca de 500 millones de dólares. Sobre los decretos aprobados por el Gobierno, para contrarrestar esta situación, dijo que "no están atacando de forma estructural el problema".



"El cambio climático vino para quedarse, necesitamos biotecnología, necesitamos un entorno mejor respecto a créditos, seguro agrícola, seguridad del mercado, si realmente queremos convertir a Bolivia en un granero", manifestó.



Agregó que el Gobierno tiene que hacer su parte con el "rayado de la cancha" respecto a las leyes, las normas y las facilidades para el sector agropecuario.



"Solo así podremos llegar al festejo del bicentenario el 2025 con 45 millones de toneladas de alimentos, con una inversión de 13.000 millones de dólares en el sector agrícola, pecuario a agroindustrial", apuntó.

