Facebook quiere cambiar de fecha al día del amigo

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, no quiere que el aniversario de su creación pase desapercibido y propone que el 4 de febrero, cumpleaños de la red social, se convierta a nivel mundial en el día del amigo.



"El 4 de febrero quiero que te me unas para celebrar el día del amigo (?#?friendsday?), un momento para festejar las amistades que han hecho una diferencia en tu vida", escribió Zuckerberg en su cuenta de Facebook, impulsando esta campaña.

?

?La Organización de las Naciones Unidas declaró en 2011 el 30 de julio como el Día Internacional de la Amistad, sin embargo cada país tiene una fecha propia para celebrar a los amigos, en el caso de Bolivia ese día es el 23 de julio.



La lógica de Zuckerberg es que Facebook ha ayudado a extender los lazos de las relaciones pese a la distancia y el tiempo, y es por eso que se debe celebrar a la amistad en el día que fue creado.



"Los actos de amistad, amor y cariño que compartimos a través de Facebook están cambiando el mundo cada día de maneras que no podemos terminar de medir", añadió.



Zuckerberg además invitó a los usuarios de Facebook que compartan sus historias de amistad a través de la red social.



