La salud de Clinton, nuevo blanco de la campaña de Trump

La salud de Hillary Clinton se convirtió en nuevo blanco de ataque de la campaña de Donald Trump y, para sembrar dudas, los secuaces del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos esparcen las versiones más alarmistas y fantasiosas.



Ella no tiene "la resistencia física ni mental" necesaria para ser presidente, reiteró en los últimos días el candidato republicano, cuando Clinton, de 68 años, viaja desde hace meses y durante los fines de semana recolecta fondos para su campaña. "¿Dónde está Hillary? Ella duerme!!!!", escribió Trump en Twitter.



En su entorno, algunos van más allá. "Pienso que Hillary está cansada...parece enferma", declaró el lunes Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, a la cadena conservadora Fox News.



El día anterior, ya había afirmado -también en Fox- que "la prensa no ha destacado algunas señales de enfermedad en ella". "Basta entrar a internet (...) busquen Hillary Clinton enfermedad y miren los videos".

Una portavoz de la campaña de Trump, Katrina Pierson, ya había hablado de "disfasia" (dificultad para hablar) la semana pasada y afirmó que Clinton "toma mucho tiempo libre en la campaña".



Pero según su médica personal, Lisa Bardack, Hillary Clinton está "en excelente condición física y apta para desempeñarse como presidenta de Estados Unidos", recordando que no presenta ninguna secuela de una conmoción cerebral que tuvo a fines de 2012.



Algunos de sus detractores no dudan en hablar de Parkinson, epilepsia, trastornos neurológicos, relacionándolos en algunos casos con una pasada conmoción cerebral. ¿Tropezó, tosió, se sienta brevemente en un taburete? Otras tantas señales que según ellos confirman sus especulaciones.



Clinton desmiente rumores



La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, hizo referencia el lunes por la noche a los supuestos problemas de salud que le achacan sus rivales durante una entrevista con el popular comediante Jymmy Kimmel.



Kimmel, le pidió abrir un tarro de pepinillos para mostrar que tiene buena salud e incluso le tomó el pulso. Puede ver este momento en el video que encabeza esta nota (en inglés).



"Algunas veces siento que esta campaña ha entrado en un universo paralelo", dijo Clinton. "De alguna manera tengo que ingresar en otra realidad, tú sabes, y responder a preguntas sobre si estoy viva", bromeó en referencia a los rumores sobre su estado de salud.