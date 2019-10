Chile rechaza apoyo de la Alba a demanda boliviana

Chile calificó de "intromisión inaceptable" el apoyo manifestado en la última Cumbre de la Alba, realizada en Cuba, a la demanda de una salida marítima con soberanía que Bolivia presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ).



"No deja de llamar la atención que un foro político, del cual Chile no es parte, se pronuncie acerca de una situación que se encuentra pendiente de resolución en el órgano superior de justicia de las Naciones Unidas", indicó un comunicado de la Cancillería chilena difundido este martes.



"Ello constituye una intromisión inaceptable, que Chile rechaza enérgicamente", agregó la nota. La declaración final de la XIII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), de la cual Bolivia es miembro, incluyó un párrafo que manifiesta su "solidaridad con el justo reclamo de Bolivia sobre su derecho salida al mar con soberanía".



Declaración errónea



Para Chile, dicha declaración es conceptualmente errónea, ya que a su juicio "ninguna instancia u organización puede transformar en derecho lo que son meras expectativas de un Estado determinado".



"El Gobierno de Chile lamenta profundamente que algunos países hermanos de América Latina y el Caribe desconozcan principios básicos que rigen las relaciones entre los estados, entre ellos el de no intervención y del respeto a los tratados vigentes", indicó la nota chilena.



Demanda boliviana



Bolivia presentó su demanda ante la CIJ en 2013, para obligar a Chile a negociar una salida soberana al mar, luego de perder sus costas marítimas en una guerra que libraron ambos países a fines del siglo XIX.



Chile argumenta que las consecuencias para Bolivia derivadas de este conflicto bélico fueron resueltas con un tratado de paz que firmaron en 1904.



A causa del diferendo marítimo, Chile y Bolivia mantienen interrumpidas las relaciones diplomáticas desde 1978.