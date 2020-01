Sí ganó en regiones más golpeadas por la guerra

La opción del Sí en el plebiscito sobre el acuerdo de paz del Gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC ganó en las regiones más golpeadas por el conflicto armado, pese a que el No obtuvo la victoria a nivel nacional.



En Bojayá, pueblo del selvático departamento del Chocó, donde el 2 de mayo de 2002 murieron entre 74 y 119 personas al caer sobre la iglesia en la que se habían refugiado cerca de 300 habitantes de la localidad una bomba lanzada por las FARC durante un combate con paramilitares, el Sí obtuvo una arrolladora victoria con el 95,76 % de los sufragios (1.966 votos).



Asimismo, en San Vicente del Caguán, localidad del departamento del Caquetá que entre 1999 y 2002 fue sede de un fracasado proceso de paz del Gobierno con la guerrilla de las FARC, la opción del Sí ganó con el 62,93 % mientras que el No tuvo el 37,06 %.



En Toribio (Cauca), en el suroeste, otro de los municipios que ha vivido en carne propia el conflicto armado, el Sí obtuvo el 84,80 % con 6.535 votos, mientras que el No alcanzó, el 15,19 % con 1.171 papeletas.



En Turbo (Antioquia), cuyas zonas rurales fueron de las que más se vieron afectadas por masacres de la guerrilla, la opción del Sí ganó con el 56,05 % (11.278 votos) sobre el 43,94 % (8.843 votos) del No.



Por otra parte, en Mitú, capital del Vaupés, en la frontera con Brasil, en donde una ocupación de las FARC en 1998 dejó un resultado de 41 muertos entre policías, militares y civiles, y 61 uniformados secuestrados por varios años, el Sí obtuvo 75,62 % con 2.705 votos, mientras que el No recibió 872.



De igual manera, en Chalán, población del Caribe en la que once policías perdieron la vida a causa de la explosión de un burro al que la guerrilla cargó de explosivos camuflados entre plátanos en 1996, el Sí ganó con el 65,09 %.



En la región del Catatumbo, una de las más golpeadas por el conflicto armado, el Sí obtuvo una victoria en todos los municipios que la conforman