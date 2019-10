Debate por repostulación gira en torno a un periodo

El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que dentro del debate que protagonizan sectores sociales sobre la repostulación del presidente Evo Morales, existen más voces que se inclinan a que solo sea por un periodo más, en función del cumplimiento de la agenda patriótica del bicentenario del Estado.



"Hay gente que plantea repostulación indefinida, hay gente que solo esta planteando para una sola gestión y las dos estamos oyendo. No hemos tomado una decisión, pero por lo que he oído yo en los sectores sociales, más se está inclinando para el 20-25, en función del cumplimiento de la agenda del bicentenario", señaló.



La autoridad, en entrevista con "Cadena A", explicó que no fue sino hasta los días pasados que el Gobierno abordó el tema, tras conocerse la postura oficial de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) que oficializó el pedido de reforma constitucional.



"Se han manejado internamente otras posibilidades y el presidente ha sido muy franco, les ha pedido una opinión sincera a los ministros sobre el tema. Primera vez que hemos hablado del tema dentro del Gabinete", aseveró el mandatario.



Resaltó que la idea de mantener a Morales en el poder no surgió dentro del Gobierno sino de las organizaciones sociales y aseguró que se someterá a lo que decidan esos sectores, respecto a la posibilidad de acompañar nuevamente al presidente.



"Este debate no ha surgido a pedido del vicepresidente, no ha surgido a pedido del presidente Evo. Ustedes son testigos, que cuando se entrega una obra, un dirigente habla de eso. Nosotros no nos metemos, nos quedamos callados. No critico ni apoyo", precisó García.



La próxima semana la Conalcam entregará a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto de ley de modificación de la Constitución Política del Estado (CPE), para que luego se convoque a un referéndum y se pueda habilitar al primer mandatario como candidato.



El segundo parágrafo del artículo 411 de la CPE establece dos procedimientos para la reforma constitucional, “por iniciativa popular con la firma de al menos el 20 por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea".