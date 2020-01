"No voy a ser candidato a la FBF"

El presidente interino de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Marco Peredo, aseguró que no se presentará a las elecciones del 11 de agosto. El dirigente cruceño dice que no es el único que puede seguir al mando del fútbol y que se quiere enfocar en las divisiones menores.

“No seré candidato, soy un hombre que cumplo mi palabra. Para mí es capítulo cerrado, no creo en los iluminados y yo no soy el único (que puede ser presidente)", sostuvo Peredo este martes en el programa radio Los Más Buscados de DIEZ. Peredo asumió la presidencia de la FBF el 9 de enero y este lunes se aprobó el nuevo estatuto orgánico que proyecta la unificación del balompié nacional.

Peredo aseguró que existe corrupción en el fútbol boliviano. "La mayoría de los dirigentes tienen que irse a su casa", dijo. Sin embargo, recalcó que busca cambiar esa realidad antes de salir de la FBF. “Deben entrar personas ajenas al fútbol para supervisar”, afirmó.

El máximo dirigente del fútbol nacional dijo que luego del 11 de agosto trabajará solo en las divisiones menores. "Yo estoy en el fútbol porque lo amo, no quiero plata. Quiero trabajar en la divisiones menores y si me invitan en la Federación a trabajar en las menores lo hago sin paga", dijo Peredo.