Ventajas y desventajas de ser 'independiente'

En nuestra sociedad los jóvenes no tienden a ser independientes a temprana edad como en otras países del mundo. A pesar que en un comienzo no es una experiencia sencilla, poco a poco aprenderás a valorar tu espacio y tiempo.



A continuación te mostramos los beneficios y las desventajas que tienes que saber antes de mudarte para ser independiente:



1.tEl espacio es tuyo: cuando vives solo no tienes que pedir permiso para hacer algo, ya que no debes ajustarte a los horarios de las personas con las que vives. Sin embargo, será tu responsabilidad el orden y la limpieza del lugar donde viviras.



2.tAprendes a ser tu mejor amigo: cuando eres independiente, llegas a pasar largas horas a solas, esto te ayudará a conocerte más y mejorar tu nivel de autoestima. A pesar que algunos días te sientas triste por no tener una compañía, lo recomendable es tener una mascota.



3.tResponsabilidad: ser responsable es un punto importante para la supervivencia, ya que serás el encargado de tus cuentas como ser alquiler, alimentación y servicios básicos.



4.tGanas tu propio dinero: para cubrir tus gastos tendrás que trabajar y recibiras una remuneración por tu trabajo, esto te traerá satisfacción, ya que sabrás que te esforzaste para recibirlo.



5.tLa comida de la heladera es solo tuya: Ya no lidiaras con que se comieron tu postre o algo que habías apartado, todo lo que haya en la heladera será todo tuyo.