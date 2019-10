Ponen plazo para que Mustafá renuncie al cargo

La renuncia del secretario de Recaudaciones y Catastro, Fernando Mustafá, exige el jefe de la bancada de Santa Cruz para Todos (SCPT), Rómel Pórcel, por los problemas que generó con la aplicación de la norma que dio pie al impuestazo.



"Ratifico mi pedido. Él tiene que renunciar por la subida de impuestos. Vamos a esperar este día más para que haga llegar su nota de renuncia sino, vamos a sacarlo de su oficina con todos los compañeros de SCPT", amenazó Pórcel en conferencia de prensa.



Mustafá no hizo ninguna aparición pública desde el viernes, cuando dio una conferencia en instalaciones de la Alcaldía para explicar la aplicación de la Ley de Zonificación Tributaria.



Pórcel aclaró que el alcalde Percy Fernández tiene la potestad de destituirlo legalmente, pero que él estará en vigilia hasta su renuncia. "Existe el pedido público de su renuncia y estaremos pendientes hasta que se vaya", manifestó.



El concejal admitió que aprobó la norma en diciembre de 2014, no obstante afirmó que desconocía el incremento en el tributo por inmuebles.



EL DEBER intentó comunicarse vía teléfono con Mustafá para conocer su versión, sin embargo no contentó la llamada.