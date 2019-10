Quieren vetar a vocales que trazaron la autonomía

Existe consenso entre oficialismo y oposición en gran parte de la redacción del reglamento para la elección de vocales electorales. Por dos puntos no se logró la unanimidad.



El primero, que el Movimiento Al Socialismo (MAS) quiere vetar a los vocales departamentales que organizaron los referendos autonómicos en cuatro regiones. Y el segundo, la oposición busca censurar la participación de altas autoridades del Estado en la selección de autoridades que postulen al Tribunal Supremo Electoral (TSE).



El MAS y las dos bancadas de oposición —Unidad Demócrata (UD) y Partido Demócrata Cristiano (PDC)— se reunieron para hallar consensos en la reglamentación para la elección de vocales electorales. Se logró unanimidad en que los postulantes deben tener título universitario y que el idioma nativo no es obligatorio.



“Se concertó casi la totalidad del reglamento. Se incluyó la transparencia, se preservó la ‘meritocracia’ como un elemento fundamental para la elección de vocales y se eliminó el tema de los avales de organizaciones sindicales”, explicó a este medio el jefe de bancada de UD?en el Senado, Óscar Ortiz.



Vetar a vocales

El senador acotó que existe disenso en dos puntos. El MAS quiere vetar a los vocales que auspiciaron los referendos autonómicos en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, mientras que la oposición quiere evitar la postulación de altos funcionarios del Estado en la selección.



“Nosotros creemos en la legalidad de los referendos autonómicos y no se debe penalizar a alguien por haberlos organizado”, justificó Ortiz.

Mientras, el senador Jaime Barón (MAS)?detalló que la oposición quiere censurar la postulación de altos funcionarios del Estado en la elección de vocales. “No podemos discriminar a nadie, si hablamos de funcionarios públicos, hablamos de todos”, apeló.



La diputada Norma Piérola (PDC)?señaló que los funcionarios públicos de primera línea “están comprometidos” con la línea política del MAS. “Es claro que los altos funcionarios son masistas, llegaron a esos cargos porque tienen militancia política”, cuestionó.



Por su parte, la diputada Betty Yañíquez propuso que se elimine la ‘meritocracia’ dentro de los requisitos. Dijo que deben postularse personas “autodidactas” y que no sería primordial el título universitario. Esa propuesta se cayó y es fundamental la carrera académica de los postulantes, según explicó Ortiz. “Es un punto fundamental”, detalló