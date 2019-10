36 preguntas para que te enamores de un extraño

El psicólogo estadounidense de la Universidad de Nueva York, Arthur Aron, concluyó que en base a una serie de preguntas se puede ayudar, desde lo racional, a generar confianza e intimidad para una relación.



Los resultados de la investigación fueron puestos en práctica por la profesora de literatura de la "Universidad de Columbia de Vancouver Mandy" Len Catron y aseguró que dio resultado.



Len puso a prueba el estudio denominado "La generación experimental de cercanía interpersonal" y luego escribió en un artículo publicado en The New York Times, titulado "Si quiere enamorarse de alguien, haga esto".



"Hace más de 20 años, el psicólogo Arhur Aron tuvo éxito al hacer que dos extraños se enamoraran en su laboratorio. El verano pasado, apliqué esta técnica en mi vida y terminé parada en un puente a medianoche, observando los ojos de un hombre por exactamente cuatro minutos", aseguró la escritora.



¿Quieres hacer el intento? Encontes, sal con alguien completamente desconocido y pregúntense en voz alta las 36 preguntas que definió Aron en su investigación.



Parte I

1. ¿Si pudiera invitar a cualquier persona a comer, a quién invitaría?

2. ¿Le gustaría ser famoso? ¿De qué forma?

3. ¿Ensaya lo que va a decir antes de hacer una llamada telefónica? ¿Por qué?

4. ¿Qué hace que un día sea “perfecto”?

5. ¿Cuándo fue la última vez que cantó para usted mismo? ¿Y para alguien más?

6. Si pudiera vivir hasta los 90 años con la mente o el cuerpo de alguien de treinta, ¿qué elegiría?

7. ¿Tiene alguna idea de cómo se va a morir?

8. Diga tres cosas que usted y el otro tienen en común.

9. ¿Qué es lo que más le agradece a la vida?

10. Si pudiera cambiar algo de su crianza, ¿qué sería?

11. Durante cuatro minutos, cuéntele al otro la historia de su vida con la mayor cantidad posible de detalles.

12. Si pudiera levantarse mañana con alguna habilidad o cualidad, ¿cuál sería?



Parte II

13. Si tuviera una bola de cristal que le contara la verdad sobre usted mismo, su vida, el futuro, o cualquier otra cosa, ¿qué le gustaría saber?

14. ¿Hay algo que haya soñado durante mucho tiempo? ¿Por qué no lo ha hecho?

15. ¿Cuál es el mayor logro de su vida?

16. ¿Qué es lo que más valora de sus amigos?

17. ¿Cuál es su recuerdo más preciado?

18. ¿Cuál es su recuerdo más terrible?

19. Si supiera que en un año morirá de repente, ¿cambiaría algo de la forma como vive ahora? ¿Por qué?

20. ¿Qué significa la amistad para usted?

21. ¿Cuál es el papel del amor y el afecto en su vida?

22. Ambos cuenten una característica positiva del otro. Alternen hasta contar cinco.

23. ¿Qué tan cercana es su familia? ¿Cree usted que su infancia fue más feliz que las de otras personas?

24. ¿Qué tal es su relación con su mamá?



Parte III

25. Diga tres frases ciertas sobre los dos. “Estamos los dos en este restaurante…” etc.

26. Complete la frase: “Ojalá tuviera alguien para compartir…”

27. Si quiere ser amigo cercano del otro, por favor cuente ahora qué es importante que él/ella sepa.

28. Dígale al otro lo que le gusta de él/ella. Sea muy honesto, diga cosas que no le diría a alguien que acaba de conocer.

29. Cuente el momento más vergonzoso de su vida.

30. ¿Cuándo fue la última vez que lloró frente a alguien? ¿Cuándo la última vez que lloró solo?

31. Cuéntele a su pareja algo que ya le guste de él/ella.

32. ¿Qué tema es demasiado serio para hacer chistes?

33. Si se fuera a morir esta noche sin poder comunicarse con nadie, ¿qué es lo que más lamentaría no haberle dicho a alguien? ¿Por qué no se lo ha contado aún?

34. Su casa, con todas sus pertenencias, se está quemando. Después de salvar a sus seres queridos y a sus mascotas, tiene tiempo de entrar una última vez a salvar u objeto. ¿Qué sería y por qué?

35. De todas las personas en su familia, ¿cuál muerte le afectaría más y por qué?

36. Cuente un problema personal y pídale a su pareja que le dé consejo. Luego pregúntele a su pareja cómo cree que usted se está sintiendo sobre este problema.