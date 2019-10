Paquistaní con 35 hijos aspira a alcanzar los 100

Con el reciente nacimiento de dos hijas de madres diferentes, el paquistaní Jan Mohamed Jilji se ha convertido en el orgulloso padre de 35 vástagos, cifra que espera aumentar hasta los cien con un nuevo matrimonio con la que sería su cuarta esposa.



"Quiero tener 100 hijos ya que el profeta dijo que aquellos que incrementen su número de seguidores nunca irán al infierno. Con la ayuda de dios, mis hijos me ayudarán a ir al cielo", dijo hoy a Efe Mohamed, en una conversación telefónica desde la sureña ciudad de Quetta.



Este doctor, de 43 años, casado con Bibi Naz Gul, de 32; Noor Bibi, de 28, y Hayat Bibi, de 25, ya planea su cuarto matrimonio para aumentar su numerosa prole de 14 niños y 21 niñas.



En las últimas semanas dos de sus esposas dieron a luz a las pequeñas Hajrah Nasreen y Kulsoom Nasreen, una circunstancia que no es nueva para este "pater familias" que en el pasado vio cómo sus tres mujeres daban a luz en un mismo mes.



A veces no recuerda los nombres de sus hijos



El patriarca reconoce que en ocasiones tiene dificultades para recordar los nombres de sus descendientes por su alto número, pero al mismo tiempo ello le permite organizar partidos de críquet con equipos formados solo por sus hijos.



El doctor dirige una pequeña clínica en un barrio de la ciudad de Quetta, donde vive junto con los 38 miembros de su familia en un terreno de 4.000 metros cuadrados y una casa de 12 habitaciones.



¿Cuánto gana este paquistaní?



Su sueldo de 100.000 rupias (954 dólares) le permite "dárselo todo a los niños".



Para mantener semejante número de hijos es necesaria una gran organización y así su esposa Gul cocina al mediodía con la ayuda de dos hijas y por la noche Noor se encarga de la cena con otras dos niñas. Una asistenta les ayuda.



¿Qué hacen para viajar en vacaciones?



Cuando viajan por vacaciones tienen que alquilar un pequeño autobús para poder transportar a toda la familia.



Mohamed está a favor de la educación femenina y las hijas que tienen edad escolar van al colegio.



"Todas mis hijas recibirán una educación", afirmó el doctor.



Mohamed aseguró que la suya es una familia feliz, que pasa tiempo junta, juega a deportes, viaja y reza cinco veces al día como buenos musulmanes.



Las personas que tienen dos o tres hijos no parecen felices con sus vidas, en opinión de Mohamed, quien remarcó que él hace todo lo que puede por tener descendencia, ajeno a los problemas de superpoblación de Pakistán, un país con 200 millones de habitantes.



"Soy muy feliz y afortunado por mis hijos. Cuando llego a casa en coche, 12 o 15 de mis hijos corren hacia mí y me dan la bienvenida.

Parecen muy felices cuando me ven", afirmó el doctor.



"Deseo encontrar una cuarta esposa con la que casarme pronto", sentenció el patriarca.

