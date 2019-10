China logra descifrar el lenguaje de los pandas

Expertos de la principal base de investigación y cría de los osos panda en China, hábitat natural de esta especie en peligro de extinción, aseguran que han logrado descifrar el lenguaje de estos animales, todo un símbolo nacional, informó hoy el diario oficial China Daily.



Los expertos, del Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante, en la provincia central china de Sichuan, han conseguido identificar 13 distintos sonidos que emiten estos animales para comunicarse, y que suponen un avance sin precedentes en el conocimiento de estos plantígrados, señaló el diario.



Por ejemplo, según estos expertos, los osos muestran su afecto hacia otro ejemplar con un sonido similar al balido de una oveja, y responden a ello con otro más semejante a un gorjeo.



El "diccionario" elaborado por estos investigadores también desvela que para expresar que tienen hambre los osos hacen un ruido que podría transcribirse como "yi yi", o que para expresar enfado sueltan un "guau guau", que se aproxima a un ladrido perruno.



"Al principio los expertos estaban muy confusos, no sabían si lo que estaban oyendo era un panda, un pájaro, un oso o una oveja", contó el jefe del centro de investigación, Zhang Hemin, a China Daily.



El proyecto lingüístico comenzó en 2010, y desde entonces los expertos del centro de Sichuan han grabado los sonidos de los pandas de distintas edades en diversas situaciones: comiendo, apareándose, criando a sus cachorros o hasta peleándose.



"Los resultados son muy interesantes", afirmó Zhang, quien subrayó que "los pandas son animales solitarios, por lo que su "profesor de idiomas" suele ser su propia madre".



El lenguaje de los pandas es al parecer especialmente complejo en el caso de las madres que acaban de tener cachorros, y que expresan temor por la seguridad de sus crías o intentan ahuyentar a extraños con diferentes sonidos.



El estudio no sólo ha identificado distintos sonidos que se repiten en las mismas situaciones, sino también cambios de humor en los pandas de acuerdo con distintas épocas de su vida, y así, los pandas parecen más dóciles cuando están atraídos por otro espécimen del sexo opuesto en época de celo.



El centro subraya que continuará la investigación del idioma "pandés" e incluso estudia la posibilidad de crear un traductor automático que use avanzadas técnicas de reconocimiento de voz.



"Aprender a entenderlos nos ayudará a protegerlos, especialmente en los que viven en estado salvaje", destacó Zhang.



Solo unos 2.000 pandas viven actualmente en estado salvaje, repartidos la mayoría en las provincias centrales chinas de Sichuan y Shaanxi, mientras que otros 375 son criados en zoológicos y centros de investigación del país asiático.

?