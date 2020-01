Radicalizan bloqueos y el perjuicio crece en El Alto

No solo la ruta principal sino también las alternas son bloqueadas en el Distrito 8 de la ciudad de El Alto, ocasionando un grave perjuicio a los conductores de transporte públicoe interdepartamental. Vecinos exigen la renuncia de 14 subalcaldes por la reducción del presupuesto que reciben.



Los puntos principales del conflicto se encuentran en la extranca de Zenkata, puente Vela, Ventilla y el sector La Plaza, mientras que un contingente policial busca persuadir al grupo de personas para que levante su protesta.



"Estamos muy preocupados porque pueden tener disputas con la Alcaldía, pero eso no implica perjudicar. Se le ha instruido a la Policía que converse con los bloqueadores y que los trate de persuadir para que se garantice la circulación. Se está utilizando rutas alternas y no se ha prohibido la salida de buses", dijo el titular de Gobier, Carlos Romero.



Ayer, el presidente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE), Zacarías Laura" aseveró que "mediante un voto resolutivo se determinó pedir la renuncia de los 14 subalcaldes debido a falta de ejecución de obras, además los subalcaldes estarían dividiendo y acondicionando a vecinos para la ejecución de Obras en sus distritos".



"Ojalá los dirigentes puedan reflexionar porque el resto de la gente no tienen nada que ver con su conflicto. Ojalá que haya diálogo porque ese es el camino", agregó Romero, mientras que desde la Alcaldía de El Alto se pide a la población "no dejarse engañar", garantizando que no se hace la reducción de los Programas Operativos Anuales (POA´s)