Evo critica 'libertad' de la que habla Estados Unidos

El encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos (EEUU) en Bolivia, Peter Brennan, afirmó que "la libertad es la base de la democracia" y el presidente Evo Morales cuestionó ese concepto, apuntando algunas de las "contradicciones" en la política de ese país.



"Cuando los gobiernos no son serviles al gobierno de los EEUU valen los golpes de estado, dictaduras militares, golpes suaves y congresales" (sic), aseveró el primer mandatario mediante su cuenta oficial en Twitter.



Acotó que "la libertad capitalista es desigualdad, donde solo gobiernan empresarios y banqueros y no gobiernos electos (...) La libertad capitalista es la venta libre de armas, el mercado de la muerte. Todo vale en ese mercado menos la vida".



El diplomático estadounidense "en un lugar en que las personas no se sienten libres de hablar lo que piensan y de publicar lo que quieran, sin temor a represalias del Gobierno, la democracia no está completa", en referencia a la prensa libre e independiente.



Morales concluyó señalando que "la libertad capitalista son bases militares, para invadir y controlar los recursos naturales de los pueblos del mundo". Antes, durante un acto por los 240 años de independencia, Brennan aseveró que "esos pesos o controles y sus controles recíprocos son universales para cualquier democracia saludable", sobre el sistema que rige en su país.