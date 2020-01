Profes hablan de radicalizar su protesta

Los 11 maestros que iniciaron el piquete de huelga contra el director departamental de Educación, Salomón Morales, se mostraron firmes en su decisión y amenazan con radicalizar su medida de presión si la autoridad regional no renuncia al cargo.

Tras una asamblea efectuada el martes, en la que los maestros aprobaron asumir esta medida de presión, se determinó exigir la renuncia del titular de la DDE, a quien acusan de negligencia administrativa.

El piquete se instaló en el frontis del edificio de la DDE y está encabezado por Saúl Azcárraga, dirigente de la Federación de Maestros Urbanos.

Azcárraga explicó que son tres puntos centrales los que demandan. El primero es la renuncia de Morales, el segundo se refiere a que hay 60 maestras que no cobran sus beneficios por suplencia de maternidad desde 2015 y profesores que desde enero no pueden ingresar a sus unidades educativas porque no los dejan los padres de familia. El tercero punto tiene que ver con maestros que perdieron sus ítems. Para Morales, la huelga tiene un fondo político y anunció descuentos a quienes no asistan a clases. Recordó que está en el cargo porque ganó un concurso de méritos.