Precio del petróleo cae al nivel más bajo en 6 años

La cotización del petróleo tocó este lunes su nivel más bajo desde marzo de 2009 después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dejara el viernes sin cambios su nivel actual de producción.



En Londres, esta mañana el barril de Brent del mar del Norte para entrega en enero valía 41,77 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE), nivel inédito desde el 12 de marzo de 2009.



También los precios del crudo abrieron en fuerte baja el lunes en Nueva York, igualmente cerca de su menor nivel desde 2009.



A media mañana de hoy, el precio del barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega en enero perdía 1,33 dólares a 38,64 dólares en el New York Mercantile Exchange (Nymex).



Los precios del crudo han perdido un 60% en los últimos 18 meses: valían en promedio 100 dólares el barril en junio de 2014, contra en torno a 40 actualmente.



Pese a ello, el viernes pasado en una reunión en su sede de Viena, la OPEP --que produce más de una tercera parte del crudo mundial-- decidió mantener su estrategia y no reducir su producción, pese a las peticiones de países como Venezuela, que buscan una menor oferta para impulsar los precios.



La OPEP tiene como tope de producción 30 millones de barriles por día (mbd), aunque actualmente varios estudios señalan que la oferta del cártel suma cerca de 32 mbd.



"La decisión de la OPEP de proseguir su política, aplicada ya desde hace tiempo, de defender su cuota de mercado genera temores de que este exceso de abundancia (de crudo) pese de forma duradera en el mercado", opina Gene McGillian, de Tradition Energy, para quien los precios pueden caer "aún más bajo".



El petróleo "sigue fundamentalmente orientado a la baja y las persistentes indicaciones según las cuales la OPEP quiere dejar sin cambios estos niveles de producción pese a una abundante oferta, para mantener sus cuotas de mercado, harán que los precios sean vulnerables a nuevas pérdidas" coincide Lukman Otunuga, analista de FXTM.



Mucha oferta, demanda átona



Según Otunuga, las cotizaciones del crudo van a permanecer durante tiempo bajo presión a la baja, sometidas a una "peligrosa combinación de un exceso de oferta y de una demanda mundial átona en los mercados (...)", debido a una persisten ralentización económica.



Los analistas de Commerzbank señalan por su parte que el mercado quedó sorprendido de forma negativa por el hecho de que la OPEP fracasara en su intento de ponerse de acuerdo sobre un objetivo oficial de producción, y se haya limitado a convenir que los Estados miembros debían vigilar estrechamente las tendencias del mercado.



"Por ello no estamos en absoluto sorprendidos por la reciente caída de los precios del petróleo, pese al debilitamiento del dólar", afirman estos analistas.



Así, al abstenerse de reducir su producción --pese a los insistentes llamados en ese sentido de algunos miembros del cártel-- la OPEP expone claramente a las cotizaciones del petróleo "a nuevas caídas en el curso de los dos próximos semestres", opina por su lado Bjarne Schieldrop, analista de SEB.