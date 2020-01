Evo viajó a Cuba muy 'dolido' para someterse a cirugía de garganta

El presidente de Bolivia, Evo Morales, partió cerca de la medianoche hasta La Habana, Cuba, para someterse a una cirugía de extirpación de una pequeña tumoración benigna en la laringe.



"Duele abandonar el país por motivos por demás conocidos", dijo el mandatario en un acto que se celebró en el aeropuerto de la ciudad de Cochabamba (centro) en el que transmitió el mando del país al vicepresidente, Álvaro García Linera.



Durante la ceremonia, Morales manifestó que en principio la cirugía del nódulo estaba prevista para el 7 u 8 de abril en La Habana, pero decidió adelantar el viaje tras curarse de una enfermedad viral que padecía.



Los médicos le recomendaron que la operación se le haga este fin de semana, agregó.



La cirugía



La cirugía se la practicará en la cuerda vocal del lado izquierdo donde se encuentra el nódulo y, tras su extirpación, Morales deberá guardar un reposo absoluto de voz por lo menos unas 48 horas, explicó esta semana la ministra de Salud boliviana, Ariana Campero.



Morales indicó que durante su ausencia "especialmente sufrirá" por no asistir a las reuniones que cotidianamente mantiene con sus colaboradores.



El dirigente boliviano relató que no tiene ningún dolor en la garganta, que solo padece una ronquera y que la cirugía durará como máximo entre diez o quince minutos, según le han contado los doctores.



"Según los médicos, no es una cuestión grave", pero sí es perjudicial este nódulo, reconoció, para después disculparse con el pueblo boliviano por causarle "una preocupación".