Clíver Rocha critica pedido de la ANF

Clíver Rocha, que funge como tesorero de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), informó que la Asociación Nacional de Fútbol (ANF), presidida por Freddy Cortez, pidió a la FBF $us 76.000 para llevar a delante un torneo sub-15 en Cobija (Pando).

“Se me ha solicitado un presupuesto de 76.000 dólares para hacer un sub-15 en Pando, se supone que eso tiene que pasar por aprobación de la FBF. Vale decir que la ANF está haciendo un campeonato, organizado por la ANF, con chequera de la FBF”, dijo Rocha.

El dirigente federativo no es partidario de que los torneos para menores tengan tan poca duración y que además se los realicen con montos elevados de dinero.

“Desde que nosotros llegamos a la FBF le hemos pedido al señor Freddy Cortez, yo se lo he pedido, que nunca más que se haga campeonatos por una semana porque no tienen sentido. En un campeonato de una semana no se hace formación y no se hace competición más bien se gasta plata”, acotó.

Rocha puso de ejemplo el torneo de reservas de la Liga, que se lo juega durante toda la temporada y con un costo casi similar al que se está pidiendo para el sub-15.

“80.000 dólares ha costado el campeonato de reservas de la Liga durante todo un año y estos señores siguen insistiendo en campeonatos de una semana y quieren llevarse a Cobija… para qué… para que estos estos dirigentes estén una semana no sé qué haciendo”, finalizó Rocha.