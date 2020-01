Nadie investiga la golpiza al guardia de un condominio

La golpiza de la que fue objeto un sereno en el Condominio Dos, ubicado detrás de las oficinas de la Secretaría de Recaudaciones de la Alcaldía, entre la avenida Trinidad y segundo anillo, aún no es investigada por ninguna autoridad.



El hecho ocurrió a las 2:50 del domingo 7 de agosto, cuando un hombre, vestido con una camisa blanca y un pantalón oscuro, ataca por poco más de dos minutos al conserje del lugar, con empujones y golpes de puño.



Una mujer, que aparece 40 segundos después del inicio de la golpiza, trata en reiteradas oportunidades de acabar con el ataque, al punto que al final de la filmación se la ve abrazar al agresor, que sostiene con su mano izquierda al sereno.



El asesor legal del edificio, Helder Bravo Chávez, confirmó la autenticidad de las imágenes y dijo que aún no han podido identificar al agresor ni a su acompañante. De igual forma, se negó a revelar la identidad del guardia, que tiene un contrato con la directiva del condominio.



“Entre hoy (ayer) y mañana conoceremos más detalles de lo que sucedió, porque lo hemos estado llamando (al guardia) y no contesta”, explicó el jurista, y agregó que hoy se reunirán los miembros del directorio del condominio para determinar las acciones que asumirán en adelante.



“Los pormenores de todo solo los sabe el guardia”, reiteró Bravo y negó, hasta ayer, que el protagonista de la golpiza se hubiera contactado con él para tratar el tema.



Investigación

El fiscal de Distrito, Gómer Padilla, dijo desconocer el caso y negó que hubiera alguna denuncia por el hecho.



Explicó que no se puede iniciar una acción de oficio, mientras no se tenga información real de lo ocurrido y mientras la víctima no aparezca para dar su versión