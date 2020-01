Los códigos Chávez

Los gobiernos populistas que fatigaron Sudamérica no dejan el poder sin pataleos, como se puede ver ahora en la región. En Argentina, la corriente peronista derrotada en las urnas tiene ahora sitiado al Gobierno de Mauricio Macri con sindicatos movilizados y decididos a derrocarlo, con el uso de mucho dinero. En Venezuela, el Parlamento, conformado por una mayoría opositora en las elecciones del 6 de diciembre de 2015, fue disuelto por el Gobierno mediante un fallo del Tribunal Supremo de Justicia, aunque luego dio marcha atrás. No se les puede ganar por la vía de las urnas. No aceptan la derrota.

La periodista venezolana Andreína Flores se atrevió, en septiembre de 2010, a preguntar al ahora finado Hugo Chávez cómo podía ser que, con la misma cantidad de votos, la oposición hubiera obtenido 37 diputados menos que el partido de Gobierno en las elecciones de ese momento. Fue la ocasión para que el charlatán exhibiera sus mejores dotes. Acusó a la periodista de ser ignorante y no estar enterada de que, en realidad, “la cantidad de votos no tenía nada que ver en esas elecciones” (sic). Andreína había tocado el lado más sensible del código Chávez, por el cual los votos de algunos ciudadanos valen el doble que el de otros, porque así lo dispuso “la revolución”.

Si el referéndum del 21-F de 2016 en Bolivia hubiera sido hecho con aquel código, el Sí habría ganado al No. Pero como en un referéndum cada ciudadano es un voto, el Sí terminó perdiendo. Lo que explica por qué el Gobierno del MAS no se atreve a llamar a un nuevo referéndum para habilitar de todos modos a Evo para 2019: en una elección sin dados cargados, los populistas pierden. Las encuestas que dan ahora a Carlos Mesa como eventual ganador tienen un defecto: no consideran el ‘voto ponderado’, es decir que no toman en cuenta los dados cargados. El desenlace de ahora en Venezuela muestra que, incluso si la oposición ganara en elecciones con los dados cargados, le queda a la estructura populista la posibilidad de disolver el Parlamento o mandar a la cárcel al presidente electo, como han hecho con los alcaldes de Caracas. La transnacional que maneja estos gobiernos no puede permitir que sean reemplazados. Es mucho dinero el que está en juego. Y sabe cómo usarlo