Facebook se disculpa por eliminar fotos de modelo

Facebook ha pedido disculpas por eliminar las imágenes de una modelo de talla grande, Tess Holliday, alegando que dichas fotografías "mostraban partes del cuerpo de una manera no deseable". Holliday formaba parte de la campaña Feminism and fat (feminista y gorda), creada por la organización australiana Cherchez La Femme.



La asociación decidió apelar la decisión de la red social, que se reiteró en su censura explicando que las instantáneas "violaban su política sobre salud y estado físico".



"Los anuncios no pueden representar un estado de salud o un peso corporal como si fuera perfecto o extremadamente indeseable", respondió Facebook a Cherchez La Femme, y aportó una recomendación: "En su lugar, se recomienda utilizar una imagen de alguien realizando una actividad saludable, como corriendo o montando en bicicleta".



Finalmente y ante las quejas de miles de usuarios, la compañía de Mark Zuckerberg ayer se retractó y explicó en un comunicado que había sido un error: "Nuestro equipo procesa millones de imágenes publicitarias cada semana, y en algunos casos de forma incorrecta prohíbe los anuncios. Esta imagen no viola nuestras políticas publicitarias. Nos disculpamos por el error y hemos aprobado el anuncio", aseguró.



El grupo australiano respondió a la sugerencia deportiva de la plataforma publicando una fotografía de una mujer XXL montando en bicicleta, y añadió que esa imagen pertenecía a Stocky Bodies, "un portal creado en respuesta a la estigmatización que sufren los obesos en los medios de comunicación y en la cultura popular", explican.



Una de las responsables de Cherchez La Femme, Jessamy Glesson, ha afirmado que Facebook ignoró que su campaña tenía la intención de discutir el positivismo del cuerpo, "pero en lugar de ello han decidido que publicando la fotografía de una maravillosa mujer, hacíamos sentir mal al resto. Todas las mujeres y todos los cuerpos son bienvenidos en nuestros espacios", ha dicho Glesson.



Tess Holliday, de 30 años, es una de las modelos de tallas grandes más famosas, y más activas en las redes sociales.