Los seis cambios visibles de Android Nougat en el celular

En los últimos años, Android ha mostrado un intento de rediseñar la plataforma para darle un estilo único, porque al haber estado abierto a personalizar el sistema operativo, no tenía una identidad propia.

Nougat es producto de esa intención y les ha salido bien: representa un cambio drástico en la interfaz del sistema para darle personalidad.

Quienes tienen dispositivos Google (Nexus, Pixel, Android One) serán de los primeros en disfrutar de la nueva versión y en unas semanas más, otros móviles podrán actualizarse.

Estos son los cambios, recogidos por el portal Cnet, que se notan a simple vista:



Multiventana. Aunque empresas como Samsung y LG han integrado la multiventana a los dispositivos, la llegada de la función de manera nativa permite que más usuarios tengan acceso a ella.



Cambios en el diseño. El menú de configuración permite navegar fácilmente y las configuraciones rápidas están en el panel de notificaciones, se puede escoger el orden en el que aparecen y tener más de un panel.



Notificaciones. Las que son de una misma app se pueden agrupar, separar, borrar o ver individualmente. Además, ya no es necesario abrir la aplicación para responder mensajes.



Mejor duración de batería. El sistema de ahorro de batería se activa de forma automática cuando no se usa el teléfono, aunque esté en movimiento.



Bilingüe. Se puede configurar el dispositivo con más de un idioma al mismo tiempo. Esto permite que si una aplicación no está disponible en un idioma, pueda ofrecerla en otro sin tener que cambiar la configuración del celular. Además, el buscador ya no pedirá traducir páginas webs y hasta puede ofrecer resultados en otras lenguas, según los parámetros del teléfono.



Cambio rápido entre apps. Con solo presionar un botón se intercambia entre las dos últimas aplicaciones utilizadas